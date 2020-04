Wielkanoc 2020. Pyszne tarty i inne słodkości na wielkanocny stół cz. 2 [PRZEPISY]

Tarta bananowa CIASTO 250 g mąki 100 g masła 2 łyżki gęstej śmietany łyżeczka soli NADZIENIE 150 g cukru 5 łyżek mąki kukurydzianej szczypta soli 600 ml mleka 3,2% 4 żółtka 50 g masła 3 łyżki ciemnego rumu cukier waniliowy wiórki kokosowe 200 ml śmietanki kremówki 4 dojrzałe banany Wymieszaj składniki ciasta,wylep nim formę do tart o średnicy 24 cm. Wstaw ją do lodówki na około 30 minut, następnie ponakłuwaj ciasto widelcem i piecz je przez około 15 minut. Podgrzej w rondelku cukier, mąkę kukurydziana, sól i mleko, aż masa zgęstnieje. Roztrzep w miseczce żółtka, po czym wymieszaj je z ok. 200 ml gorącej masy mlecznej. Następnie wlej mieszaninę z powrotem do rondelka i podgrzewaj jeszcze przez 2 minuty na wolnym ogniu, cały czas mieszając. Zdejmij nadzienie z ognia i dodaj do niego pokrojone masło oraz rum i cukier waniliowy, po czym wstaw je do lodówki. Pokrój 3 banany na plastry i ułóż je na upieczonym spodzie. Zalej je nadziei niem i ponownie wstaw do lodówki. Upraż wiórki kokosowe na gorącej, suchej patelni. Ubij śmietankę i rozprowadź ją na tarcie. Pokrój w plastry ostatnie go banana i udekoruj nim wierzch tarty, a tuż przed podaniem posyp ja uprażonymi płatkami kokosowymi.