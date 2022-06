Więcej unijnych pieniędzy dla Łódzkiego - poinformował marszałek województwa podczas spotkania Porozmawiajmy w Łódzkiem w Dalikowie ZDJĘCIA

- Nasz wynik już wcześniej był dobry, a będzie jeszcze lepiej – mówi marszałek Grzegorz Schreiber . Dzięki zmianom program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wyniesie dokładnie 2 mld 728 mln euro. – Są to olbrzymie środki. Gdyby nie wojna, inflacja i wszystko, co komplikuje prace, to byśmy powiedzieli, że jest to fantastyczny wynik. Te okoliczności powodują, że nasza radość jest odrobinę stonowana.

Marszałek już zachęcał samorządowców obecnych na spotkaniu do pracy nad projektami, które będą wykorzystywać te pieniądze. - My z rządem już wynegocjowaliśmy program, wysłaliśmy do Komisji Europejskiej i czekamy na uwagi. Po ich otrzymaniu usiądziemy do stołu w sprawie ewentualnych korekt. Byłoby pięknie, gdybyśmy przed końcem roku mogli ogłosić pierwsze konkursy – zapowiedział Grzegorz Schreiber. – Ale nawet jeśli nastąpią jakieś zmiany, to nie będą wielkie. Warto już dziś rozpocząć prace przygotowawcze.