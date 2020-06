18 lub 19 lipca czeka ich bowiem wyjazdowe spotkanie ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego z innym trzecioligowcem RKSRadomsko. W gronie ćwiczących piłkarzy jest skierniewiczanin Jakub Jasiński, który był ostatnio w Widzewie Łódź, ale do kadry pierwszej drużyny nie zdołał się przebić. Występował jedynie w czwartoligowych rezerwach. Piłkarz miał jednak pecha, bo trapiły go kontuzje. - On powinien być naszym zawodnikiem już wcześniej, ale z powodu urazów nic z transferu nie wyszło - mówi Leszek Koźbiał, prezes skierniewickiego klubu. - Gdzie mu będzie lepiej niż w Unii? On jest tutaj u siebie w domu. Na stadion ma po prostu przez płot, bo mieszka w bloku obok boiska. Na razie negocjujemy przyjście do klubu z jego mendażerem. Dodajmy, że 18-letni Jakub Jasiński jest wychowankiem Widoku Skierniewice.

Działacze Unii renegocjują też kontrakty z tymi zawodnikami, którym umowy się kończą 30 czerwca. - Tacy piłkarze, to większość naszej kadry - kontynuuje LeszekKoźbiał. - Przedstawiliśmy im propozycje nowych kontraktów i do 8 czerwca mają dać odpowiedź. Na razie natomiast żaden z graczy nie sygnalizował, że chce się rozstać z naszym klubem. Nie ukrywam, że prowadzimy również rozmowy z zawodnikami spoza Skierniewic, ale na konkrety transferowe oczywiście za wcześnie.