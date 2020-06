Widzewiacy pokazali charakter. Kibice chcą oglądać tak walczącą drużynę. I liga coraz bliżej - ZDJĘCIA

W składzie wyjściowym rezerw Lecha pojawiło się aż siedmiu piłkarzy z szerokiej kadry drużyny ekstraklasowej. Byli to Karol Szymański, Tomasz Dejewski, Jakub Niewiadomski, Mateusz Skrzypczak, Michał Skóraś, Juliusz Letniowski oraz Paweł Tomczyk. Zanim jednak piłkarze rozpoczęli walkę było miło, bo widzewiak, a jednocześnie były lechita Marcin Robak odebrał okolicznościową koszulkę z okazji 100 meczów w barwach łódzkiego klubu. Za to już pierwsza akcja lechitów zakończyła się sukcesem. Sędzia dopatrzył się faulu Daniela Tanżyny we własnym polu karnym na jednym z piłkarzy gości i mimo protestów widzewiaków wskazał na „wapno”. Paweł Tomczyk pewnym strzałem pokonał Wojciecha Pawłowskiego, choć bramkarz wyczuł jego intencję. Uderzenie było jednak silne, nie do obrony. Łodzianie szybko chcieli wyrównać. Silnie strzelał Mateusz Możdżeń, ale bramkarz gości wyczuł jego intencję i złapał piłkę. Potem Daniel Tanżyna fatalnie spudłował strzelając głową z kilku zaledwie metrów. W końcu gol padł, tyle że dla rezerw „Kolejorza”. Ponownie Paweł Tomczyk, tym razem strzałem z bliska, pokonał bramkarza łodzian. Utrata tej bramki podziałała na widzewiaków niczym czerwona płachta na byka. Daniel Tanżyna miał jednak pecha, bo trafił w poprzeczkę. Już w doliczonym czasie gry widzewiak wyskoczył najwyżej do piłki wbitej w pole karne, przeciął jej lot głową i umieścił w siatce. Piękny gol!

W 55 minucie na boisku pojawił się Christopher Mandianu, który zastąpił Henrika Ojamę, nad którym „wisiała” czerwona kartka. To było prawdziwe wejście smoka, bo kilka minut później „rezerwista” doprowadził do remisu, pakując piłkę do siatki Lecha II tuż przy słupku. Za to w 61 minucie kibice Widzewa oszaleli z radości. Marcin Robak huknął z półwoleja, a bramkarz gości patrzył jak zaczarowany, gdy piłka przy prawy słupku lądowała w siatce. W ostatnich minutach meczu poznaniacy postawili wszystko na jedną kartę i ruszyli na bramkę Widzewa i zepchnęli gospodarzy do defensywy. Wynik meczu nie uległ już jednak zmianie.

Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze siedem kolejek. W najbliższą niedzielę (28 czerwca) widzewiacy zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Polkowice. Drużyna prowadzona przez Albańczyka Enkeleida Dobi jest drugoligowym beniaminkiem i prezentuje się całkiem przyzwoicie, choć słabiej gra na swoim boisku. W Polkowicach Górnik wygrał czterokrotnie, sześć meczów zremisował i cztery przegrał. Za to na wyjeździe polkowiczanie triumfowali pięciokrotnie, raz zremisowali i sześć razy schodzili z boiska pokonani.Gwiazdką drużyny jest 29-letni Mariusz Szuszkiewicz, który ma na koncie siedem goli w II lidze. Wyczyn, który musi budzić szacunek, bowiem grę w piłkę łączy z pracą w KGHM. Jest górnikiem i zjeżdża kilkadziesiąt metrów pod ziemię. Najskuteczniejszym graczem zespołu z Polkowic jest za to Michał Bednarski, który strzelił dotychczas już 21 goli. ą