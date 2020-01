Szkoleniowiec ma, na razie, do dyspozycji 25 piłkarzy, w tym przechodzących rehabilitację Daniela Mąkę i Kornela Kordasa oraz młodzi graczy z piątoligowej drużyny rezerw Mateusz Malec i Filip Becht. Widzewiacy mają trenować dwa razy dziennie na boisku lub w siłowni. Wieczorem czeka ich za to odprawa z analizami gry i taktyki. Piłkarze mogą także liczyć na odnowę biologiczną klubowych fizjoterapeutów Eweliny Bućko i Huberta Gołąbka. W sobotę (25 stycznia) łodzianie mają grać sparing z pierwszoligową Olimpia Grudziądz prowadzoną przez trenera Jacka Trzeciaka, byłego piłkarza między innymi RKSRadomsko. W zespole z Grudziądza występuje między innymi były widzewiak Sebastian Kamiński. Jest też były bramkarz GKSbełchatów Łukasz Sapela. Najbardziej ciekawi jesteśmy jednak występu reprezentanta Afganistanu Omrana Haydary. To lider klasyfikacji skutecznych I ligi. Strzelił jesienią 12 goli. Kibiców lidera II ligi poruszyła wiadomość podana przez „Dziennik Łódzki”, ze do drugoligowej drużyny dołączyć ma 34-letni Sławimir Peszko. Były reprezentant Polski grał ostatnio w ekstraklasowej Lechii Gdańsk, ale dostał wspólnie z Arturem Sobiechem i Rafałem Wolskim wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Artur Sobiech jest już graczem tureckiego drugoligowca Fatih Karagümrük SK, ale dwaj pozostali piłkarze nie mają jeszcze klubów. Przyjście Sławomira Peszki byłoby drugoligowym hitem obecnego sezonu. Dołączyłby tym samym do „kolonii” byłych piłkarzy ekstraklasy w Widzewie. Tworzą ją zaś Marcin Robak, Mateusz Możdżeń, Sebastian Rudol oraz Łukasz Kosakiewicz.

Tymczasem Widzew ma szansę także na spektakularny triumf, ale biznesowy. Otóż 18 marca w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się 16. Gala Sportu i Biznesu. W jej trakcie przyznane zostaną bardzo prestiżowe wyróżnienia w branży biznesu sportowego. W kategorii „Obiekt sportowy” nominowany jest stadion przy Piłsudskiego, a w kategorii „Sportowy Wizerunek”Marcin Robak. Widzewiak konkuruje między innymi z Robertem Lewandowskim, Krzysztofem Piątkiem i Kamilem Stochem. ą