Widzew nie jest przesądny. Ruszył 13

Na poniedziałkowych zajęciach pojawiło się 22 piłkarzy. Zawiedzeni mogli się czuć ci, co spodziewali się transferowych „bomb”. Nowi płkarze, podobno nawet z PKOEkstraklasy, pojawić mają się w Widzewie w najbliższych dniach. Konkretów jednak nie ma, bo przecież transfery lubią ciszę. Jedynym nowym piłkarzem był za to w poniedziałek Robert Prochownik, pozyskany zimą przez drugoligowca z UKSSMS Łódź. Pojawił się także Kamil Piskorski, który grał jesienią w piątoligowych rezerwach Widzewa i strzelił nawet cztery gole. Wspomnijmy jeszcze, że na zajęciach pojawił się, kontuzjowany jesienią i powracający do zdrowia Daniel Mąka. Trenował także, co dla niektórych wydawać się może zaskoczeniem, Marcel Gąsior, który jesienią sporadycznie pojawiał się na boisku i wydawało się, że jego dni w łódzkiej drużynie są policzone. Nie było za to Łukasza Zejdlera, a także Christophera Mandiangu oraz Rafała Wolsztyńskiego, których przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Z naszych informacji wynika, że Christopher Mandiangu usilnie szuka sobie klubu w Niemczech, gdzie obecnie przebywa, a mieszka tam jego rodzina. Niewykluczone, że wyląduje w czwartoligowym Kickers Offenbach, a więc nowym klubie Sebastiana Zielenieckiego.

Jeśli zaś chodzi o zajęcia, to piłkarze mieli w Hali Parkowej przy ul. Małachowskiego testy sprawnościowe, nad których prawidłowym przebiegiem czuwał Kamil Migdał, trener przygotowania motorycznego w sztabie Marcina Kaczmarka. Na wtorek szkoleniowcy zaplanowali ciąg dalszy testowania piłkarzy - tym razem pod kątem sprawności. Za to w środę (15 stycznia) zawodników czekają zajęcia na boisku oraz na siłowni. Za to w najbliższą sobotę (18 stycznia) lidera II ligi czeka pierwszy zimowy sparing. Rywalem Widzewa będzie w Łodzi trzecioligowa Unia Janikowo. Drużyna, której trenerem jest Artur Polehojko zajmuje w tabeli rundy jesiennej grupy drugiej IIIligi szóste miejsce. Ma na koncie 30 punktów i traci do prowadzącego KKS Kalisz aż 12 „oczek”. Co ciekawe, piłkarze Unii strzelili tyle samo goli co mistrz jesieni, bo aż 38. Mieli za to fatalną defensywę, bo stracili 29 goli, a KKS zaledwie 12, a choćby trzeci w rankingu tej grupy Świt Skolwin Szczecin 7. Druga Radunia Stężyca w której grają znani w Łodzi i regionie Paweł Wojowski(poprzednio ŁKS), Dawid Cempa (Sokół Aleksandrów), czy Filip Burkhardt (Widzew i ŁKS) zaledwie 9. Gwiazdką drużyny z Janikowa jest Przemysław Kędziora, który zdobył jesienią 15 goli i jest wiceliderem klasyfikacji skutecznych grupy drugiej III ligi. Lepszy od niego jest jedynie Mateusz Żebrowski z KKSKalisz - 19 goli. Jeśli chodzi o 25-latka z Unii, to jest on wychowankiem tego klubu, ale grał także w Pogoni Mogilno, Unii Swarzędz oraz Sokole Kleczew. Na pewno warto, żeby sztab szkoleniowy łódzkiego drugoligowca baczniej przyjrzał się temu piłkarzowi. Zgoda, to nie ekstraklasa, ani nawet I liga, ale może warto baczniej piłkarzowi się przyjrzeć. Dodajmy, że Unia trenuje od 8 stycznia. W grupie ćwiczących nie ma byłego bramkarza ŁKS Łódź i Sokoła Aleksandów Michała Brudnickiego. To dlatego, że przebywa na testach w drugoligowej (ostatnie miejsce w ligowej tabeli) Legionovii Legionowo, którą od niedawna prowadzi były piłkarz Widzewa Bogdan Jóźwiak. W każdym razie sobotni sprawdzian jawi się jako bardzo pożyteczny. ą