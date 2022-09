Widzew musi mieć większy stadion. Sposoby i plany ma miejski urzędnik!

Nie od dziś wiadomo, że obiekt przy al. Piłsudskiego, choć od momentu oddania go do użytku w 2017 roku cieszył widzewskie środowisko i to bardzo, był stanowczo zbyt mały jak na potrzeby aktualnego beniaminka ekstraklasy.

Rok po roku, runda po rundzie, tysiące fanów czterokrotnych mistrzów Polski odchodzą z kwitkiem od kas, bowiem nie mogą kupić karnetów i biletów na mecze swojej ukochanej drużyny.

Władze Łodzi dobrze o tym wiedzą, ale nic w tej materii nie robią, choć co jakiś czas ci, którym leży na sercu dobro klubu, przypominają o tej trudnej dla fanów sytuacji. Być kibicem piłkarskiej drużyny i nie móc wejść na stadion, to chyba największa katusza dla sympatyka futbolu. Kolejne rekordy sprzedaży karnetów pokazują dobitnie, że dla fanów czerwono-biało-czerwonych 18 tysięcy miejsc to za mało.