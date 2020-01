Widzew Łódź już trenuje na boisku. Jest nowy piłkarz (ZDJĘCIA)

Na pierwszych zajęciach drużyny Widzewa pojawił się 22-letni ofensywnie usposobiony Fin Martin Kuittunen, mający też polskie obywatelstwo. Urodzony w Gdańsku, był piłkarzem klubów z Finlandii, Hiszpanii (młodzieżowy zespół Realu Valladoid) i Portugalii. Jest obecnie wolnym zawodnikiem. Ostatnio grał w drugiej lidze islandzkiej. W 17 meczach zdobył dla UMF Vikingur Olafsvik dwie bramki i zanotował pięć asyst.

– Jest z polecenia, widzieliśmy go w kilku sytuacjach meczowych na wideo i uznaliśmy, że warto mu się przyjrzeć – mówił trener Marcin Kaczmarek. – Na pewno będzie do soboty, do sparingu z Unią Janikowo.

Widzew interesuje się dwoma piłkarzami. Obaj grali już w Widzewie. Pierwszy, którym interesuje się Widzew to Czarnogórzec Veljko Batrović, który grał w Widzewie w latach 2012-2015. Barw klubu z al. Piłsudskiego bronił 35 razy.

Drugim piłkarzem jest urodzony w Łodzi Patryk Stępiński to prawy obrońca, bronił barw Widzewa w latach 2011-2014. Rozegrał 22 mecze w Widzewie w ekstraklasie. W 2014 roku przeszedł do Wisły Płock, gdzie pracował z trenerem Marcinem Kaczmarkiem. Jest dobrze znany szkoleniowcowi Widzewa. W Wiśle rozegrał 56 meczów w ekstraklasie. Jesienią 2019 zagrał tylko raz, wszedł na boisko na ostatnie 10 minut w meczu z Górnikiem Zabrze.