Widzew Łódź już rozpoczął przygotowania do wiosny!

Z Widzewem II, prowadzonym przez Jakuba Grzeszczakowskiego, trenował wczoraj między innymi Filip Mihaljević

Tymczasem Robert Prochownik, który przyszedł niedawno do łódzkiego klubu z UKSSMS Łódź wybrał sobie numer na koszulce meczowej - to 17. Jeśli chodzi o UKSSMS, to pojawiły się wiadomości, że łódzki klub zainteresowany jest pozyskaniem 19-letniego Aboubacara Conde, który jesień spędził w Miedzi Legnica do której został wypożyczony właśnie z UKSSMS. Tym rewelacjom stanowczo zaprzecza jeden z trenerów UKSSMS Mirosław Dawidowski. - Nie ma takiego tematu - ucina wszelkie spekulacje.

Trzeba wierzyć trenerowi, bo Miedź ogłosiła wczoraj pierwsze decyzje kadrowe przed rundą wiosenną. Nikt nie wspomina w nich o rezygnacji z usług byłego zawodnika UKSSMS. Nowi piłkarze pojawią się zapewne na pierwszych zajęciach drużyny trenera Marcina Kaczmarka, a te zaplanowano na 13 stycznia. Już 18 stycznia Widzew ma rozegrać pierwszy mecz sparingowy. Rywalem będą trzecioligowcy z Unii Janikowo. W zespole tym gra między innymi były widzewiak Mikołaj Gibas. Występuje tam także Przemysław Kędziora, który zdobył w rundzie jesiennej 15 bramek i jest wiceliderem klasyfikacji skutecznych grupy drugiej III ligi.