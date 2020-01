Widzew grał charytatywnie w Skierniewicach dla Wiktora

Punktem kulminacyjnym imprezy był mecz pokazowy pomiędzy drużyną Widzewa, tworzoną przez pracowników klubu, kibiców i sponsorów, a zespołem, który zaproponuje najwyższą darowiznę na rzecz chorego Wiktora. Ostatecznie widzewiacy, wzmocnieni byłymi piłkarzami: Andrzejem Michalczukiem i Arkadiuszem Świętosławskim, zmierzyli się z zespołem skierniewickiej klasy okręgowej Manhattanem Nowy Kawęczyn, którego zawodnicy wygrali licytację oferując 800 złotych. Widzewiacy przegrali mecz 3:5. W zwycięskiej drużynie wystąpił między innymi trener reprezentacji Polski do lat 20 Jacek Magiera, który przekazał na aukcję koszulkę jednego z młodzieżowych kadrowiczów. dla potrzebującego człowieka.

- Ten turniej pokazuje, że kibice mają ogromne serca i są bardzo hojni - mówi Jacek Magiera. - Dla nich to drobny gest, a dla chorego Wiktora to ogromna pomoc w walce o powrót do zdrowia. Kibicujemy mu.

Po meczu Marcin Tarociński z biura prasowego Widzewa przeprowadził licytację gadżetów i pamiątek sportowych. Największym zainteresowaniem cieszyła się koszulka reprezentacji Polski w stylu retro z podpisem Zbigniewa Bońka oraz koszulka Tomasza Łapińskiego z sezonu 1990/1991 z wyjazdowego spotkania Widzewa z Zagłębiem Wałbrzych, które przypieczętowało awans. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również trykoty z podpisami zawodników pierwszej drużyny Widzewa, w tym koszulka przekazana przez Daniela Tanżynę.

Fan Club z Koluszek, który wylicytował kilka gadżetów, obiecał przekazać wygrane gadżety na kolejną licytację, dzięki czemu uda się za wylicytowane pamiątki zdobyć dodatkowe środki. Przed rozpoczęciem zawodów suma zebranych pieniędzy wynosiła już 70 tysięcy złotych. To jednak nie koniec, bo zbiórka trwa. Dodajmy, ze skierniewickie zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem fanów Widzewa nie tylko z województwa łódzkiego, bo także ze Skarżyska-Kamiennej. Byli także kibice zaprzyjaźnionego Ruchu Chorzów. ą