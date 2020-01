Widzew gra sparing z Olimpią Grudziądz

Będzie to drugi kontrolny mecz drużyny trenera Marcina Kaczmarka zimą. W pierwszym pokonał trzecioligową Unię Janikowo 3:2 (1:0). Tym razem poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej. Olimpia, która w piątek (24 stycznia) rozpoczęła obóz we Władysławowie-Cetniewie, to beniaminek I ligi. Zapewne będzie to szczególne spotkanie dla widzewiaka Przemysław Kity. W sezonie 2018/2019 reprezentował barwy tej, wówczas drugoligowej drużyny. Strzelił 11 goli będąc jej najskuteczniejszym graczem i walnie przyczynił się do awansu Olimpii do I ligi. Będzie to także wyjątkowe spotkanie dla Krystiana Nowaka, który przyszedł do Widzewa kilka dni temu. Zaliczy więc debiut w drużynie, póki co jeszcze nieoficjalny. Minęło zresztą pięć lat od jego oficjalnego meczu w łódzkiej drużynie. 20 maja 2015 roku wystąpił w Widzewie, na łódzkim stadionie, w meczu II ligi z Pogonią Siedlce (0:2). - Mecz Olimpią będzie dopiero drugim naszym sparingiem i to w sytuacji, gdy zmęczenie treningami zaczyna się nawarstwiać - mówi dla strony klubowej Widzewa trener drugoligowa Marcin Kaczmarek. - Mamy jednak przygotowane na to spotkanie pewne założenia i liczymy, że drużynie uda się je zrealizować.

Szkoleniowiec podkreśla ponadto, że drużyna przez niego prowadzona ma dobre warunki do pracy.

Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Rafał Pięczek ma się przenieść pod Jasną Górę do Rakowa Częstochowa. W klubie z Piłsudskiego 138 dementują te doniesienia. Młody obrońca (20 lat), któremu w czerwcu tego roku kończy się umowa z Widzewem, dostał ofertę jej przedłużenia. Niewykluczone, że jeszcze w czasie pobytu nad Bałtykiem, czyli do 31 stycznia, dojdzie do finalizacji umowy. Można się także spodziewać, że w najbliższym tygodniu na zgrupowaniu w Widzewa pojawi się jakiś nowy piłkarz. Działacze łódzkiego klubu są bowiem aktywni na rynku transferowym.

W sobotę mecz sparingowy rozegrają także rezerwy Widzewa. Wicelider łódzkiej klasy okręgowej zmierzy się na boisku Łodzianki z czwartoligową Andrespolią Wiśniowa Góra, której trenerem jest Krzysztof Kamiński. To były piłkarz klubu z Piłsudskiego 138. Początek meczu godz. 12. Celem Widzewa II jest awans do IV ligi łódzkiej. Na razie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, ale do liderującej Stali Głowno tracą zaledwie trzy punkty. ą