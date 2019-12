Widzew był budowany na wariackich papierach

Popularny „Chała” żyje jednak Widzewem. Ma też swój pogląd na ewentualne zimowe transfery lidera II ligi. - Na transfery patrzę chyba nieco inaczej niż w Widzewie - mówi. - Jeżeli mówimy o wzmocnieniach, to trzeba je robić pod kątem ekstraklasy i dlatego z tej ligi trzeba pozyskać zawodników. Nie kupować przebranych piłkarzy z pierwszej ligi i za pół roku znowu ich wymieniać. To niepotrzebne wyrzucanie pieniędzy, a tak dotychczas w klubie było. Mieli krótką wizję, budowali drużynę na wariackich papierach. Pewnie, że piłkarz z ekstraklasy kosztuje więcej, ale suma sumarum taki transfer lepiej się opłaca. Uważam też, że szukając kandydatów do gry w Widzewie trzeba skupić się na rynku krajowym. I broń boże nie dać się omamić menadżerom, choć to oni decydują dziś o rynku transferowym. Niestety, doszło do tego, że mieszają w głowach piłkarzom mającym nawet 14 i 15 lat. To jednak temat na inną rozmowę. Zanim podpisze się umowę warto takiego zawodnika długo obserwować, nawet na treningach. O transferze powinno decydować od trzech do pięciu osób.

Na pytanie z którymi piłkarzami Widzew powinien zimą „Chała” nie odpowiada wprost. - Niezręcznie jest mi wskazywać konkretne nazwiska, ale są w drużynie piłkarze, którzy osiągnęli już maksimum swoich możliwości. Oni w Widzewie już nic więcej nie osiągną. Jesienią traciliśmy głupie bramki, bo obrona była niepewne. Tu są konieczne wzmocnienia, tak samo jak na skrzydłach w pomocy, do środek mieliśmy całkiem niezły. Wzmocnienie boków to nawet priorytet. Przydałby się też zawodnik, który pomógłby w ataku Marcinowi Robakowi. Coś tam słyszałem, że wymienia się nazwisko Mateusza Marca z GKS Bełchatów.Niewiele mogę powiedzieć na temat tego piłkarza.

Sławomir Chałaśkiewicz przekonany jest, że drużyna trenera Marcina Kaczmarka zakończy sezon na pierwszym lub drugim miejscu w tabeli końcowej. To lokata dająca bezpośredni awans do I ligi.