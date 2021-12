Wiceprezes PZPN uważa, że nie będziemy faworytem starcia z Rosją FOTO

Mijający rok był przełomowy w Pana karierze. Został Pan wiceprezesem PZPN. Proszę powiedzieć, co należy do pańskich obowiązków.

Szczegółowe wymienianie zakresu obowiązków wiceprezesa do spraw piłkarstwa amatorskiego PZPN mogłoby wyczerpać ramy naszej rozmowy i pewnie trochę znudziłoby czytelników. Zainteresowanie kibiców skupia się głównie na piłce zawodowej, będącej wizytówką i oknem wystawowym całej dyscypliny. To jednak wierzchołek piramidy, której podstawę tworzą tysiące amatorów i pasjonatów futbolu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że aktualnie piłkarstwo amatorskie to wszystkie rozgrywki od czwartej ligi w dół. Na co dzień zajmują się nimi związki wojewódzkie, a wiceprezes do spraw piłkarstwa amatorskiego jest ich przedstawicielem w zarządzie PZPN.

Na eksponowaną funkcję w polskim futbolu solidnie Pan jednak zapracował, lobbując w kampanii wyborczej za kandydaturą Cezarego Kuleszy. Czym przekonał Pana do swojej wizji polskiej piłki nożnej

Złożyło się na to wiele czynników. Przez kilka lat naszej współpracy w PZPN okazało się, że mamy zbieżne poglądy na wiele spraw związanych z polskim futbolem. Nowy szef związku nie ukrywał, że bardzo ważną kwestią jest dla niego zapewnienie dobrych warunków funkcjonowania nie tylko możnym naszego futbolu, ale też tym małym podmiotom, leżącym u podstaw wspomnianej piramidy. Projekty wsparcia dla najmniejszych klubów, duży nacisk na szkolenie i piłkę młodzieżową, plany znaczącej poprawy szkolenia trenerów – te elementy programu mocno mnie zbliżyły do Cezarego Kuleszy. Do tego doszła jego osobowość, dająca niemal pewność, że będzie osobą, która scali całe środowisko