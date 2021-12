Wiaty pod dachem za 40 tysięcy złotych i bazgroły, czyli nowy wiadukt na al. Śmigłego - Rydza ZDJĘCIA

Aleja Śmigłego - Rydza wyremontowana została od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego. I chociaż remont już dawno miał się zakończyć, nadal jest kilka rzeczy do zrobienia. Pomimo tego, że podstawowy zakres robót nie został wykonany, w międzyczasie przeprowadzono dodatkowe prace, które zdaniem podróżnych nie mają sensu. Z kolei wandale zdążyli już dokonać zniszczeń.

Ten dodatkowy zakres robót to dwie wiaty przystankowe, które postawiono na poziomie "0" w okolicy ul. Zbiorczej,. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że stanęły one pod wiaduktem - pod jezdniami. Pasażerowie mają zatem nad swoimi głowami podwójną ochronę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ich ustawienie kosztowało 40 tys. zł.

Za odnowioną ulicę "wzięli" się już także wandale. Wiadukt już został pomazany.

Wzdłuż alei widać także robotników, którzy próbują skończyć remont ulicy. Brakuje m.in. barierek przy przystankach. Sadzone są też drzewa.