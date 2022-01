Wiadukt wymaga podparcia. Kolejny etap rozbiórki wiaduktu na ul. Przybyszewskiego odbywać się ma nad torami kolejowymi. ZDJĘCIA

Zarząd Inwestycji Miejskich zapowiedział harmonogram nocnych rozbiórek wiaduktu na ul. Przybyszewskiego nad torami kolejowymi (z wyłączeniem ruchu pociągów). Miało to nastąpić w najbliższych dniach, ale plany zmieniły się.

- Wyburzanie wiaduktu jest często trudniejsze, niż jego wybudowanie. Z uwagi na monolityczną konstrukcję wiaduktu konieczne jest jego tymczasowe podparcie. Przede wszystkim zwiększy to bezpieczeństwo przy wyburzaniu. Pierwsza część wiaduktu północnego przed wyburzaniem, też była podpierana. Nie ma zagrożenia dla kursujących sąsiednim wiaduktem tramwajów - uspokaja Małgorzata Loeffler, rzecznik ZIM.

Dopiero po zamontowaniu belek będzie można przystąpić do wyburzania wiaduktu nad torami kolejowymi, co planuje się w ostatnim tygodniu stycznia. Ponoć będzie to najbardziej efektowna część robót.

Prace przy północnym wiadukcie ruszyły w połowie listopada - najpierw frezowana była stara nawierzchnia, a od połowy grudnia rozpoczęła się rozbiórka.