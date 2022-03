Weekend w Łodzi. Wydarzenia w weekend w Łodzi. Co robić 18-20 marca?

Wydarzenia w piątek, 18 marca

Dni Irlandii na OFF Piotrkowska Center

Miejsce: OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140, Łódź

OFF Piotrkowska Center świętuje Dzień Świętego Patryka. - Tego dnia nasza przestrzeń ponownie rozświetli się na zielono, by wspólnie uczcić to wyjątkowe, irlandzkie święto i podkreślić swoją sympatię i więzi przyjaźni między Irlandią a Polską.

Na łodzian czeka wiele atrakcji takich jak:

Festiwal irlandzkiej kuchni i zielonych koktajli

Wystawa kolekcji irlandzkich i zielone rabaty

Patrycja Plesiak Design Atelier

Irlandzkie piwa

Football Pub

warsztaty sadzenia koniczyny

Flowers Shop

Pop-Up-cycling / Warsztaty przerabiania marynar i swetrów

13:00-17:00 / POP UP “Strefa polskich projektantów”

„Czy to jest przyjaźń, czy kochanie’” – Koncert wiosenny

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury – CT Lutnia, Łanowa 14, Łódź

godz.: 18:00 - 19:30