We wtorek w Bełchatowie pierwszoligowy mecz samych swoich

Po rezygnacji z funkcji trenera GKS Artura Derbina zespół poprowadzi dotychczasowy dyrektor sportowy Marcin Węglewski, który oficjalnie szkoleniowcem bełchatowskiej drużyny zostanie w poniedziałek (1 czerwca). Przed szkoleniowcem, który w ekstraklasie prowadził już w 11 meczach Bruk-Bet Termalikę Nieciecza nie lada wyzwanie. Nie brak takich, co to twierdzą, że jeśli utrzyma w I lidze GKS będzie to cud. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Po czwartkowej rezygnacji Artura Derbina szkoleniowiec miał niewiele czasu na wspólne bycie z drużyną. Zresztą nie o treningi tu chodzi, bo przecież ma do dyspozycji piłkarzy którzy grać w piłkę potrafią. Szkoleniowiec musi odpowiednio zmotywować piłkarzy, wobec których klub ma zaległości finansowe.Jeśli mu się to uda, drużyna będzie w stanie nawiązać walkę z Sandecją, a nawet pokusić się, jeśli nie o punkty, to przynajmniej o punkt. W dwóch tegorocznych spotkaniach zespół z Bełchatowa nie strzelił gola, ale zapisał za to na swoim koncie jeden punkt po remisie na swoim boisku z GKSJastrzębie 0:0. Potem jednak przegrał w Opolu z Odra 0:1 (0:0). Bełchatowianie mają zresztą za sobą serię czterech meczów ligowych bez wygranej. Strzelili w tych spotkaniach jednego gola, a stracili aż pięć. Fani GKS czekają na wygraną swojej drużyny w I lidze od 16 listopada 2019 roku. Tego dnia ich ulubieńcy pokonali na wyjeździe Stomil Olsztyn 1:0 (0:0).Niewykluczone, że trenerem tej właśnie drużyny zostanie Artur Derbin.Po raz ostatni zespół z Bełchatowa wygrał na swoim boisku dość dawno, bo 12 października, kiedy to pokonał Olimpię Grudziądz 1:0 (0:0).

Wtorkowy mecz śmiało można nazwać spotkaniem samych swoich. Dlaczego? W ekipie gospodarzy jest Dawid Flaszka, poprzednio Sandecja. W zespole „Górali” prowadzonym przez Tomasza Kafarskiego mamy za to byłych piłkarzy Bełchatowa. To 37-letni GrzegorzBaran, który w barwach GKS zaliczył 168 meczów w ekstraklasie. Ponadto mamy Marcina Flisa (12 meczów w ekstraklasie w barwach GKS), Macieja Małkowskiego (53 mecze i sześć goli) oraz Macieja Korzyma (20 meczów i trzy bramki). Dodajmy, ze kadrze zespołu z Nowego Sącza mamy także bramkarza Krzysztofa Barana. To wychowanek Lechii Tomaszów Mazowiecki, grający też w UKSSMS Łódź oraz Pogoni Łask-Kolumna.

ą

I LIGA

23. kolejka (zaległa). Wtorek (2 czerwca): GKSBełchatów - Sandecja Nowy Sącz (godz. 18.10, wynik z rundy jesiennej 1:2), Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów (18, 0:0), Puszcza Niepołomice - Chojniczanka Chojnice (16, 1:0), Miedź Legnica - Stal Mielec (20.40, 0:1), Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Wigry Suwałki (20, 0:1). Środa (3 czerwca): GKSJastrzębie - Warta Poznań (18.10, 1:1), Olimpia Grudziądz - Podbeskidzie Bielsko-Biała (20.40, 1:2). Czwartek (4 czerwca): Radomiak Radom - Odra Opole (18.10, 0:0), GKSTychy - Zagłębie Sosnowiec ((20.40, 2:1).