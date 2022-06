Początek spotkania zaplanowano na godzinę 10 i będzie to ostatni mecz kontrolny łodzian podczas zgrupowania. Dodajmy, że mielczanie przegrali w minioną sobotę z krakowską Wisłą, która spadła z PKOEkstraklasy 0:2 (0:0). Zawodnikiem Stali jest od niedawna Maciej Wolski, którego kibicom łódzkiej drużyny nie trzeba przedstawiać. W minionym sezonie rozegrał w ekipie z alei Unii 2 aż 28 ligowych meczów, w których strzelił dwa gole. Jest tam także 18-letni Michael Wyparło, który walczy o miejsce w kadrze Stali. Jego ojciec Bogusław, to legenda ŁKS. Grał w łódzkiej drużynie przez wiele lat, a w 1998 roku sięgnął z nią po mistrzostwo Polski. Swoją dobra grą, ale i postawą poza boiskiem, wyrobił sobie szacunek wśród kibiców - miał sportowy pseudonim Bodzio W.

- Pierwsza jedenastka zagra w tym meczu w większym wymiarze czasowym - mówi Kazimierz Moskal, trener ełkaesiaków. - Popołudniu ci co mniej będą grali mają normalny trening. Natomiast w środę do południa trenujemy, a potem wracamy do Łodzi.

- Z kolei w poniedziałek piłkarze mieli dwa treningi - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Przed południem zajęcia poświęcone były głównie motoryce. Po południu natomiast stałym fragmentom gry i posiadaniu piłki. To głównie pod kątem sparingu z mielczanami.

Z naszych informacji wynika natomiast, że Belg Dieter Reynders po powrocie do ze zgrupowania opuści łódzki zespół. Belg nie zaprezentował się na tyle dobrze, żeby przekonać do swoich umiejętności sztab szkoleniowy i zasłużyć na transfer, tak jak to miało miejsce w wypadku Nelsona Balongo.

Starcie z mielczanami będzie przedostatnim sparingiem dla ełkaesiaków w okresie przygotowawczym. 9 lipca (sobota) mają jeszcze zmierzyć się na swoim boisku z GKSTychy (17), z którym w minioną sobotę beniaminek PKO Ekstraklasy Widzew Łódź zremisował 1:1 (1:0).