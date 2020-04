Warto być widzewiakiem w tych ciężkich czasach

Fani lidera drugoligowej tabeli ze Stowarzyszenia „Fanatycy Widzewa i „Wiary spod Zegara” rozkręcili aż miło akcję „Widzew dla Szpitali”. Przez tydzień zebrali 110 tysięcy złotych, w sam raz na 110-lecie klubu. Na tym jednak nie poprzestali, zbiórka pieniędzy trwa dalej i w piątkowe popołudnie mieli już około 140 tysięcy złotych. Choć akcja trwa dalej kibice na bieżąco kupują najbardziej potrzebne polskiej służbie zdrowia artykuły. W piątek rozdysponowali olbrzymia partię środków ochronnych, takich jak maseczki, kombinezony, ochraniacze, przyłbice czy płyny dezynfekujące.Już w najbliższy weekend trafić mają one do trzynastu wytypowanych w ramach akcji placówek medycznych, w tym szpitali zakaźnych, które najbardziej potrzebują w tym trudnym czasie wsparcia. Na zakupy wydali prawie 100 tysięcy złotych. - Jesteśmy pod wrażeniem tej akcji - mówi Marcin Olczyk, rzecznik prasowy łódzkiego drugoligowca. - Nasi kibice pokazali, że mają wielkie serca, że potrafią być wielcy nie tylko podczas meczów, kiedy wspaniale dopingują swoją drużynę. To niesamowite co obecnie robią. Dodam, że mają pełne wsparcie ze strony klubu, ale to tylko i wyłącznie ich zasługa. Widzew jest po prostu dumny z takich fanów. W tych ciężkich czasach widać, że warto być widzewiakiem.

- Zachęcam za to kibiców wszystkich klubów sportowych naszego regionu, aby przyłączyli się do naszej akcji - mówi jeden z „Wiary spod Zegara”. - Teraz naprawdę nie ma znaczenia jakiej drużynie się kibicuje. Wznieśmy się ponad wszelkie podziały. Wszyscy gramy w jednym zespole i walczymy z koronawirusem.

Szczegóły dotyczące kibicowskiej akcji „Widzew dla Szpitali” dostępne są na stronie klubowej drugoligowca z Piłsudskiego 138.ą