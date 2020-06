Wariant przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez Łódzkie wybrany [zdjęcia, video]

W konferencjiwzięli także udział Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz łódzki poseł Włodzimierz Tomaszewski. Jak mówił prezes CPK, wybór przebiegu Kolei Dużych Prędkości to dowód na to, że rząd i spółka wsłuchują się w głosy mieszkańców.

Przygotowywana w ramach projektu CPK linia KDP Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław/Poznań ze względu na swój kształt określana jest jako „igrek”.

. Pociągi na tej linii mają jeździć z prędkością do 250 km/godz. Zakładany czas przejazdu między Warszawą i Łodzią to 45 minut. Do Portu Lotniczego Solidarność warszawiacy dojadą w kwadrans, a łodzianie w niespełna pół godziny. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia to 1 godz. 55 minut.

Linia kolejowa nr 85 – będąca fragmentem tzw. „szprychy” nr 9 – łącząca Warszawę, CPK, Łódź i Sieradz na tym odcinku planowana jest do realizacji w latach 2020-2027. Od dworca Łódź Fabryczna jako wiodący rozpatrywany jest wariant tunelu przebiegający pod centrum miasta i dworcem Łódź Kaliska, a następnie pod ul. Karolewską i Bratysławską na południowo-wschodnim skraju osiedla Retkinia. Zakończenie tunelu planowane jest w pobliżu istniejącej linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Lublinek.