Wandale zdewastowali windy przy ul. Maszynowej. Cierpią seniorzy, którzy muszą przechodzić przez bardzo ruchliwą jezdnię na Rokicińskiej.

Na osiedlu jest wielu seniorów, część z nich ma problemy z poruszaniem się, tymczasem brak windy oznacza, że muszą chodzić schodami przez przejście podziemne lub wprost przez ulicę, co jest bardzo niebezpieczne. Niestety, niektórzy wybierają i taka drogę, by dojść do tramwaju lub autobusu.

– 2 grudnia w tej sprawie wysłałem e-maila do inżyniera miasta, ale pozostał on bez odpowiedzi . Do dziś nic nie zostało zrobione aby przywrócić funkcjonowanie obu wind – skarży się Sebastian Putka. – Moja mama chodzi o balkoniku i nie jest w stanie przedostać się na drugą stronę ul. Rokicińskiej na przystanek.

– Windy zostały zdewastowane i nie możemy ich uruchomić bez części zamiennych - usłyszeliśmy w serwisie firmy Schindler. – Zostały one zamówione u producenta w Niemczech.