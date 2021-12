Walka ze smogiem trwa. Jest pierwszy przełomowy wyrok sądowy, który przyznał zadośćuczynienie od państwa, złożono pozew zbiorowy ZDJĘCIA

W precedensowej sprawie wygranym okazał się Oliwer Palarz, aktywista z Rybnickiego Alarmu Smogowego, który z roszczeniami wystąpił w 2015 roku. Wątek finansowy był jednym z argumentów, w pierwszym rzędzie chodziło bowiem o to, by sądy wskazały, że to państwo polskie poprzez swoje zaniedbania na przestrzeni lat jest winne temu, jakim powietrzem oddychamy. I to udało się osiągnąć. Dodatkowo rybniczanin dostał 30 tysięcy zadośćuczynienia.

- Ja się bardzo cieszę z tego wyroku, bo to była niesamowicie długa, wyboista i ciągle pod górkę droga. Sprawa ciągnęła się 6 lat, wymagała ode mnie ogromnej ilości wniosków dowodowych, znajomość i analizy pomiarów jakości powietrza, znajomości prawa, norm, wpływu smogu na zdrowie. Ta kampania była niesamowicie uciążliwa dla osoby pokrzywdzonej, bo rywal też jest nie byle jaki. Niemniej teraz mogę się cieszyć, bo sąd przyznał mi rację. Stwierdził, że moje dobra osobiste zostały naruszone w wyniku zaniechań państwa polskiego. I to państwo polskie jest winne temu, że ja i moje dzieci nie możemy oddychać czystym powietrzem – skomentował dla naszej redakcji korzystny wyrok Oliwer Palarz.