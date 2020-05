Walka z koronawirusem w Szwecji: historia sukcesu czy kronika porażki?

Szwedzki rząd nie zdecydował się na wprowadzenie twardych obostrzeń w kwestii profilaktyki antywirusowej. Nie zamknięto szkół podstawowych i restauracji. Nieliczne wprowadzone regulacje dotyczyły zamknięcia uniwersytetów i szkoły średnich oraz zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób. W połowie kwietnia, na łamach gazety "Dagens Nyheter", 22 szwedzkich naukowców zaapelowało do władz o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów. Szwedzki model walki z epidemią zakładał bowiem zachęcanie obywateli do unikania miejsc publicznych, przestrzegania zasad higieny i utrzymywania dystansu. Decyzję prowadzenia liberalnej polityki uzasadniano odpowiedzialnością wpisaną "w charakter narodowy" Szwedów. Niestety szybko okazało się, że przeceniono empatię i rozsądek obywateli. Jeszcze pod koniec marca kurorty narciarskie tętniły życiem, co było podstawą ogólnonarodowej debaty w kwestii zaostrzenia przepisów.

Jednak już podczas wywiadu w progamie "The Daily Show with Trevor Noah", w zeszłym tygodniu przyznał, że:

Co jest przyczyną wysokiej śmiertelności?

Do tej pory w Szwecji, która liczy sobie 10,23 mln obywateli, zdiagnozowano ponad 29 tys. przypadków COVID-19. Zmarło 3674 osoby. Według danych WHO, dynamika wzrostu zachorowań jest większa niż w sąsiadujących krajach. Jak podaje portal New York Times, śmiertelność w Szwecji wzrosła o 27% w stosunku do okresu przed pandemią. Epidemia dotyka szczególnie mniejszości etniczne, które zatrudnione są w tzw. "podstawowych usługach" jako taksówkarze, kierowcy autobusów, pracownicy w gastronomii itd.