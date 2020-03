Walka z koronawirusem w Łodzi. Policyjny śmigłowiec, dodatkowe patrole w parkach i nad miejscami wypoczynku

Dlatego w sobotę i niedzielę nad ziemią łódzką będzie krążył policyjny helikopter Bell 206 mający na pokładzie kamery i aparaturę elektroniczną, dzięki czemu obraz z powietrza będzie szybko trafiał do centrum dowodzenia na lądzie. Jeśli załoga śmigłowca zobaczy, że w jakichś miejscach gromadzi się zbyt dużo ludzi, to zaalarmuje przełożonych na ziemi, a ci wyślą tam patrole.

Stróże prawa zaznaczają, że nie chodzi o to, aby ścigać i karać, ale żeby – w trosce o nasze bezpieczeństwo - dopilnować, by mieszkańcy przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, abyśmy spacerowali i wypoczywali nie w grupach, lecz pojedynczo, w dwie osoby lub w skromnym gronie rodzinnym.

Na tym się nie skończy, ponieważ – jak nas poinformował Radosław Gwis z zespołu prasowego KWP w Łodzi – policjanci na koniach będą patrolować rejon Zalewu Sulejowskiego.

KORONAWIRUS: PATROLE POLICJI W PARKACH

Ponadto patroli policyjnych będzie można się spodziewać na terenach popularnych kąpielisk w Zgierzu, Pabianicach, Konstantynowie, Głownie i Strykowie, a także w łódzkich parkach – jak np. Na Zdrowiu, Julianowskim i Poniatowskiego, a także w Arturówku, na Stawach Stefańskiego czy Stawach Jana.

Jak wspomnieliśmy, policjanci będą nastawieni na ostrzeganie i pouczanie, jednak jeśli dojdzie do drastycznych sytuacji, że ktoś nie dostosuje się do poleceń mundurowych, będzie się awanturował, będzie agresywny i wulgarny, to musi liczyć się z tym, że zostanie ukarany mandatem 500-złotowym lub jego sprawa trafi do sądu, który – zgodnie z nowymi, zaostrzonymi przepisami - będzie mógł ukarać grzywną do 30 tys. zł.