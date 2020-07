To jeszcze pucharowa edycja za sezon 2019/2020. Rozgrywki przerwano na etapie ćwierćfinału z powodu koronawirusa. W najbliższą środę (15lipca) ćwierćfinały startują. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na boisku w Warcie, gdzie miejscowa Jutrzenka spotka się z rezerwami ŁKS Łódź. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17. Pozostałe mecze mają być rozegrane w sobotę (18 lipca). Widzew II zmierzy się z Pelikanem Łowicz (11), RKS Radomsko z obrońcą trofeum Unia Skierniewice (17), a Warta Sieradz z Polonią Piotrków (17). Mecze półfinałowe zaplanowano na 29 lipca. I tak, triumfator meczu w Łodzi zmierzy się na swoim boisku z lepszym w spotkaniu Jutrzenka - ŁKS II. Z kolei lepszy w spotkaniu Warta - Polonia trafi na zwycięzcę konfrontacji RKSRadomsko - Unia. Finał zaplanowano na 5 sierpnia.Nie znamy jeszcze gospodarza tego meczu, ale niewykluczone, że odbędzie się w Kutnie lub Sieradzu. Drużyny mają o co walczyć, bo awansują 16 triumfatorów pucharowej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim może liczyć na premie od PZPN pod 40 tys. zł. Drużyny te awansują także na szczebel ogólnopolski pucharowej batalii. Pokonany w finale zainkasuje 10 tys. zł, ale zakończy już rywalizację. Z godną pochwały inicjatywą wyszedł Łódzki Związek Piłki Nożnej, który nagrodzi półfinalistów premią po 5 tys. zł. - Polski Związek Piłki Nożnej robi wszystko, aby uaktrakcyjnić i podnieść rangę rozgrywek Pucharu Polski, także we wstępnych fazach rywalizacji - mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Dowodem na to niech będzie fakt, że nie mimo pandemii koronawirusa rywalizacja zostanie dokończona. Łódzki Związek Piłki Nożnej także stara się jak najgodniej promować te rozgrwyki.Ten rok jest szczególny, bo mamy aż dwie pucharowe edycje. Dla piłkarzy to okazja do pokazania się. Kluby występujące w wyższych ligach cały czas rozglądają się za solidnymi zawodnikami, głównie młodzieżowcami.