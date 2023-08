Wakacje w latach 80. Letnia beztroska na starych zdjęciach. Plaże, biwaki, rowery, festyny, a nawet lot na paralotni

Gorące lata osiemdziesiąte. Wypoczynek w ostatniej dekadzie PRL

Lata osiemdziesiąte XX w. to dziś dla jednych błoga kraina dzieciństwa, żywa i pełna barw, jakby opuścili ją ledwie wczoraj, a dla innych zamierzchłe czasy sprzed ery cyfrowej. Tak czy siak – to było czterdzieści lat temu i najwyższa pora przypomnieć sobie, jak wyglądały wakacje u schyłku Polskiej Republiki Ludowej.

W latach osiemdziesiątych trudno było nudzić się latem. Trwał boom wypoczynkowy i moda na wakacje, zapoczątkowana jeszcze w latach siedemdziesiątych . Do szarej rzeczywistości PRL przenikały nowe mody i technologie z Zachodu, turyści przemierzali Polskę utartymi szlakami i tymi mniej znanymi, a i w miastach nietrudno było zorganizować sobie przyjemne spędzanie czasu.

Wakacje dla dzieci i dorosłych w latach osiemdziesiątych

Dorosłym wczasy organizowały zakłady pracy, co istotnie obniżało koszty urlopów i wczasów. Np. pracownicy słynnej Fabryki Samochodów Osobowych (FSO) mogli liczyć na wyjazd w okazyjnej cenie 3 tys. zł, podczas gdy urlop nad morzem na własną rękę mógł kosztować nawet 1000 zł za dzień (przeciętne zarobki w 1985 r. wynosiły 20 tys. zł).

Pracownicy mogli też otrzymać skierowanie do uzdrowisk, a co zamożniejsi – wybrać się na zagraniczną wycieczkę. W połowie lat osiemdziesiątych biuro ORBIS oferowało np. wakacje w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech w cenie od 15 do 63 tys. zł.