Wakacje po sezonie, czyli dlaczego łodzianie decydują się na urlop we wrześniu? Czy warto zaplanować swój odpoczynek przed jesienią?

Chociaż wielu mogłoby się zdawać, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, kończy się sezon wakacyjny, to jak się okazuje w rzeczywistości jest zupełnie na odwrót. Na lotnisku sezon wakacyjny wciąż trwa, a samoloty czarterowe latają do Turcji, Bułgarii oraz greckie wyspy Rodos i Kretę.

- Nie zauważyliśmy, żeby było mniej pasażerów, niż w szczycie sezonu. W ostatnim dniu sierpnia do Antalyi poleciał pełny samolot. Wśród pasażerów było jednak trochę mniej dzieci w wieku szkolnym, a trochę więcej bardzo małych dzieci (do 3 roku życia). Spodziewamy się, że we wrześniu będzie wyjeżdżać więcej rodzin z małymi dziećmi i więcej osób w wieku emerytalnym. - tłumaczy Wioletta Gnacikowska z Portu Lotniczego Łódź.