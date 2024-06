Wakacje 2024. Pięknie i wyjątkowe, ale niebezpiecznie! "Polskie Malediwy". Lazurowe jezioro w Wielkopolsce.[ZDJĘCIA]

"Wielkopolskie Malediwy". Jak wyglądają i dlaczego stanowią dla ludzi zagrożenie? Piękne i wyjątkowo niebezpieczne Turkusowe Jeziora.

"Polskie Malediwy" czy "Turkusowe Jeziora" to popularne nazwy zbiorników wodnych, do których zrzucane były popioły z elektrowni w Adamowie koło Turku oraz konińskich elektrowni. Jeden znajduje się we wsi Gajówka, drugi w granicach Konina.