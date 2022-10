Wakacje 2022: nowy raport może zaskakiwać. Polacy wydali 70% mniej pieniędzy niż w zeszłym roku. Jak im się to udało?

Wakacje 2022 były zaskakujące. Nowy raport branży hotelarskiej

Dane serwisu są interesujące. Okazuje się, że mimo galopującej inflacji, wojny na Ukrainie i wysokich cen benzyny, Polacy jednak zdecydowali się w tym roku na wakacje i urlopy. Szukali jednak sposobów na tanie wyjazdy i rzeczywiście udało im się sporo zaoszczędzić. Ile wyniosła przeciętna cena wakacyjnego noclegu w Polsce latem 2022? Ile udało się oszczędzić Polakom na tegorocznych wakacjach? Co sądzą o sezonie letnim sami gospodarze hoteli i czy planują podwyżki cen na jesień i zimę?

Polacy wydali na wakacje 2022 aż o 70% mniej pieniędzy niż w zeszłym roku

Mimo trudności ekonomicznych i niepewnej sytuacji międzynarodowej, Polacy nie odmówili sobie w tym roku wyjazdów wakacyjnych, chociaż pilnie zwracali uwagę na koszty i starali się je obniżyć, co im się udało.

Jak wynika z danych serwisu Noclegowo.pl, przeciętny polski turysta wydał na wakacyjne noclegi latem 2022 ok. 930 zł, a więc o 70% mniej niż w poprzednim sezonie.

Tanie wakacje – jak Polacy tego dokonali?

Niestety, niższe koszty wiążą się przede wszystkim ze skróceniem pobytów nad morzem czy w górach. Statystyki serwisu noclegowego wskazują, że ok. połowę wszystkich wakacyjnych rezerwacji hotelowych Polaków stanowiły pobyty trwające krótko, między 2 a 3 dni.

Wakacje 2022 wyjątkowo krótkie i spontaniczne

Wakacje i urlopy nad morzem i w górach

Wśród rezerwacji hotelowych w czasie minionych wakacji dominowały pobyty rodzinne. Polacy chętnie zabierali dzieci na wakacje, zapewne powodowani chęcią skorzystania z Polskiego Bonu Turystycznego , który miał być ważny tylko do końca września 2022, choć ostatecznie został przedłużony do marca 2023.

Samo Zakopane zajęło czwarte miejsce z wynikiem poniżej 5% wszystkich rezerwacji, co może wskazywać, że stolica Podhala swój najlepszy okres będzie dopiero przeżywać w sezonie świąteczno-noworocznym, a potem w okresie ferii zimowych 2023.

W Gdańsku zarezerwowano aż 15% wszystkich noclegów. Na drugim miejscu uplasował się Sopot, a na trzecim Kraków, co świadczy o tym, że stolica Małopolski i pobliskie góry są chętnie odwiedzane przez turystów przez cały rok.

Branża turystyczna o tegorocznych wakacjach. Czy lato 2022 można uznać za udane?

Wielu hotelarzy wydaje się zadowolonych z powrotu turystów po pandemii koronawirusa, choć do wyników z 2019 r. jeszcze sporo brakuje.

Przeciętne obłożenie hoteli było w wakacje 2022 mniejsze o ok. 50% w porównaniu do minionego roku, co wskazuje, że Polaków przed wydawaniem pieniędzy na wypoczynek powstrzymywał przede wszystkim kryzys ekonomiczny, a nie groźba zakażenia wariantem omikron koronawirusa.