Wakacje 2020 zagranicą: czy urlop w Turcji, Grecji, Chorwacji jest możliwy? Strefy wolne od koronawirusa i zaświadczenia o stanie zdrowia

Wakacje 2020 są stracone? Nie wszystkie popularne wśród turystów kraje tak uważają. Pewne jest jednak to, że straty w turystyce będą ogromne. Czy mimo pandemii koronawirusa są jakieś szanse na wakacje w Turcji, Grecji i innych krajach, do których dotąd wybieraliśmy się na urlop? Sprawdziliśmy, gdzie być może będzie możliwy wyjazd na wakacje jeszcze tego lata, a gdzie trzeba będzie przełożyć urlop na później.

Grecja, Turcja, Chorwacja, Włochy, Cypr. To tam co roku na wakacje wybiera się wielu Polaków i nie tylko. Te kraje żyją z turystyki. Ten rok będzie dla nich wyjątkowy – niestety negatywnie. Wakacje 2020 w Turcji: strefy wolne od koronawirusa 52 mln turystów i 35 mld dolarów zysku – to wyniki Turcji w 2019 roku. Zakładano, że w tym roku liczba turystów zwiększy się, ale już wiadomo, że tak nie będzie. To ogromny cios dla kraju, w którym ponad 2 mln ludzi pracuje w branży turystycznej. Gdy zamknięto hotele oraz zawieszono międzynarodowe loty, turystyka w Turcji zamarła. Czy w tym roku są szanse na jej powrót? Pod koniec maja wznowienie lotów planują linie lotnicze Turkish Airlines. Turcja ma też plan na przyciągnięcie turystów „strefami wolnymi od koronawirusa.

Zainicjowaliśmy nowy projekt certyfikacji stref wolnych od koronawirusa – mówił w połowie kwietnia turecki minister turystyki Mehmet Nuri Ersoy w wywiadzie telewizyjnym. Turcja chce jednak ostrożnie podchodzić do ożywiania turystyki i dokonywać tego po konsultacjach z różnymi ministerstwami. Niemniej, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze certyfikaty mogą zostać wydane już pod koniec maja. W pierwszej kolejności Turcja stawia na turystykę krajową, ale liczy, że potem na wakacje zawitają do niej turyści z zagranicy. Według zapowiedzi ministra turystyki, powoli będą powracały loty międzynarodowe. Przewiduje się, że najprędzej w Turcji pojawią się turyści z Azji, potem z Niemiec i Austrii. Do końca lipca raczej nie oczekuje się gości z Rosji i Wielkiej Brytanii.

Wszystko to jednak dość optymistyczne prognozy, nie zaś w pełni zatwierdzone plany tureckiego rządu. Nie każdy jest też pozytywnie nastawiony wobec szybkiego otwierania kraju. Czy strefa wolna od koronawirusa jako sposób na zachęcenie turystów to dobry pomysł? Nawet jeśli lokalnie koronawirus nie występuje, mogą go przywlec z zagranicy ci, którzy przyjadą na wakacje. Doświadczenie innych krajów pokazuje zaś, że w kurortach turystycznych epidemia może rozwinąć się błyskawicznie. Wtedy strefa wolna od koronawirusa zostałaby już tylko na papierze.

Grecja zaprosi na wakacje, ale z zaświadczeniem o stanie zdrowia 19,5 mld dolarów wpływów z turystyki – to wynik Grecji w 2019 rok. Kraj dopiero co zaczął wychodzić na prostą po latach wygrzebywania się z kryzysu, a teraz spotkał go kolejny, wywołany przez pandemię koronawirusa. Czy chętni dotąd na wakacje w Grecji turyści będą mogli przyjechać też w tym roku? Od początku maja Grecja powoli znosi restrykcje nałożone w związku z pandemią: do życia wracają zakłady fryzjerskie i księgarnie oraz małe sklepy. Częściowo zniesiono ograniczenia w przemieszczaniu się. Od 18 maja Grecy będą mogli podróżować po części kontynentalnej kraju, a od 1 czerwca również między wyspami.

Na 1 czerwca zaplanowano także otwarcie pozostałych części gospodarki. Do pracy wrócą hotele, centra handlowe oraz restauracje. Wciąż jednak będzie obowiązywać reżim sanitarny i dystans społeczny.

Grecki minister turystyki Harry Theocharis przewiduje, że pierwsi turyści z zagranicy mogą pojawić się już w lipcu. Na ten miesiąc zaplanowano wobec otwarcie dla nich granic. Niewykluczone jednak, że nastąpi to nieco wcześniej, w połowie czerwca. Ten sezon nie będzie taki jak w innych latach, byłbym głupcem, sądząc, że może tak być. Jest jednak wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby ponownie otworzyć gospodarkę turystyczną – mówił Theocharis w Reuters TV. Prawdopodobnie na wakacje do Grecji będą mogli przyjechać tylko turyści z Unii Europejskiej, z wyjątkiem Włoch i Hiszpanii. Możliwe też, że kraj będzie wymagał od nich zaświadczeń o stanie zdrowia. Chorwacja: wakacje 2020 mają szanse? Na razie nie wiadomo Chorwacja, równie często wybierana jako kierunek na wakacje, w tym roku także poniesie spore straty na turystyce. Kraj dopiero zabiera się za łagodzenie obostrzeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Na 11 maja zaplanowano otwarcie:

hoteli,

galerii handlowych,

lokali gastronomicznych (tylko na świeżym powietrzu),

parków narodowych,

rezerwatów przyrody. W obecnych planach odmrażania gospodarki nie zostało przewidziane wpuszczanie nie terytorium Republiki Chorwacji turystów z zagranicy. Ambasada RP w Zagrzebiu przypomina, że do 18 maja obowiązuje zarządzenie o zakazie przekraczania granic Chorwacji. Na razie nie wiadomo, czy po tym czasie zostanie ono przedłużone, zmodyfikowane czy zniesione. Nie wiadomo też, czy i na jakich zasadach Chorwacja zdecyduje się przyjmować turystów.

Włoskie serwisy informacyjne donoszą jednak, że Chorwacja planuje promować swoje plaże wśród turystów z północnej Europy, którzy do tej pory wybierali na wakacje Włochy lub Hiszpanię. Turyści musieliby posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia z informacją o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Oczywiście konieczne byłoby także zachowanie społecznego dystansu i innych zasad bezpieczeństwa.

Wakacje 2020 na Cyprze niepewne do odwołania O wczesnych wakacjach na Cyprze nie ma co marzyć, a czy będą one w ogóle możliwe w tym roku – na razie nie wiadomo. Ambasada RP w Nikozji informuje, że póki co do 17 maja obowiązuje zakaz lądowania samolotów pasażerskich. Zamknięte są także hotele i pensjonaty. Obecnie nie można też wjeżdżać na terytorium Cypru w celach turystycznych. Zakaz obowiązuje do odwołania, a na ten temat na razie nie ma mowy.

Włochy i Hiszpania: wakacje raczej nie w tym roku Włochy i Hiszpania, które pandemia koronawirusa dotknęła szczególnie mocno, raczej nie spieszą się z otwieraniem granic dla turystów. Oba kraje raczej nie planują tego na tegoroczne lato, dlatego wakacje w 2020 roku we Włoszech czy Hiszpanii spędzą jedynie ci, którzy mieszkają tam na co dzień. Kraje te postawią raczej na turystykę krajową, jeśli pozwoli im na to sytuacja epidemiczna.

Źródła: Focus.de, O2.pl, wp.pl, Reuters, Ambasada RP w Zagrzebiu, Corriere Della Sera

