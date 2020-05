Wakacje 2020 spędzisz na RODOS? Nic straconego! MEMY o działkowcach i ogródkach sprawią, że aż zamarzysz o takim urlopie

Od dziś papierosy mentolowe znikają ze sklepów

Od 20 maja wchodzi w życie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych oraz tych z kapsułką. Co na to palacze? Z badań wynika, że wielu konsumentów ciągle nie wie o wprowadzonym zakazie. Co piąty palacz deklaruje z kolei, że papierosów ma zamiar szukać w szarej strefie. Poza tym w skl...