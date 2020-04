W Żabkach dostępne będą maseczki! Już za chwilę! Znamy cenę, sprzedaż bez zysku

Sieć Żabka od jutra tj. 15 kwietnia br. umożliwi swoim klientom zakup maseczek w najniższej cenie na rynku, która wynika z całkowitej rezygnacji przez Żabkę i jej franczyzobiorców z zysku. Około 8 milionów jednorazowych maseczek ochronnych będzie do nabycia w ponad 6 tys. sklepów w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu.

Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN 149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej. Cena za sztukę wynosi poniżej 1,62 zł przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk. Odpowiada ona kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Maseczki sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.