W województwie łódzkim liczba zgonów z powodu COVID 19 wyższa niż średnia w Polsce

We wtorek (9.06.2020) zmarły kolejne cztery osoby w naszym województwie z powodu choroby COVID 19. 76-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, 73-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego i 73-letnia mieszkanka powiatu sieradzkiego odeszli w szpitalu w Zgierzu. Choroba zabrała również 60-letnia mieszkankę powiatu kutnowskiego, która zmarła w szpitalu Biegańskiego. Wszyscy oni mieli schorzenia współistniejące. Tym samym liczba zmarłych w naszym województwie to 86 osób.

We wtorek (9.06.2020) w województwie liczba zakażonych wzrosła o 45 i takich osób od początku epidemii jest 2129, a w samej Łodzi odpowiednio o 20 i jest ich 390. Wyzdrowiało już 1103 mieszkańców województwa, w tym 203 łodzian.