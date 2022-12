W Wigilię jest najwięcej zawałów. Naukowcy sprawdzili nawet, o której godzinie. Wyjaśniamy, kto powinien szczególnie na siebie uważać Monika Góralska

Szwedzcy naukowcy przeanalizowali dane 283 tys. pacjentów, którzy trafili do szpitala z zawałem serca. Wśród nich były informacje na temat osób, które po opuszczeniu wigilijnego stołu zostały przewiezione prosto do lekarza. Przyczyną problemów tych pacjentów bynajmniej nie było przejedzenie. Sprawdź, dlaczego Wigilia jest taka niebezpieczna, komu grozi zawał i o której godzinie jest on najbardziej prawdopodobny.