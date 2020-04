W Widzewie nie zapominają o następcach Robaka i spółki

Widzew to również dynamicznie rozwijająca się pod kierownictwem Macieja Szymańskiego - eksperta od futbolu młodzieżowego, akademia piłkarska, w której pracuje także Piotr Kupka, były piłkarz łódzkiego klubu. W tych trudnych czasach młodzi widzewiacy pozostają pod stałym nadzorem i opieką sztabu szkoleniowego , a w czasie przymusowego pobytu w domu realizują indywidualne plany treningowe.

Jak informuje rzecznik prasowy Widzewa Marcin Olczyk, trenerzy poszczególnych grup wiekowych dzięki pomocy nowych technologii mogą na bieżąco weryfikować pracę młodych piłkarzy. Ci z kolei wymogi opiekunów dostosowują do swoich możliwości. W efekcie każdy trening, choć pochodzący z tego samego planu, przeprowadzany jest w odmiennych okolicznościach i wyglądać może zupełnie inaczej. Potwierdzają to materiały wideo przesyłane szkoleniowcom drużyn akademii przez ich podopiecznych. Pracę najmłodszych widzewiaków postanowiła zarejstrowała nawet klubowa telewizja. Opublikowała zresztą film na oficjalnej stronie Widzewa.

Klub z Piłsudskiego 138 ma obecnie jedną drużynę na szeblu ogólnopolskim.To zespół rywalizujący w Centralnej Lidze U 15. Młodzi widzewiacy są beniaminkiem tej ligi, a w pierwszym meczu sezonu przegrali na swoim boisku z Jagiellonią Białystok 1:2. Drugiego spotkania nie udało się już rozegrać z powodu zawieszenia rywalizacji ligowej.

Przejdźmy jednak do pierwszej drużyny Widzewa, która jest liderem drugoligowej tabeli. Piłkarze trenują indywidualnie, ale od poniedziałku mają znacznie lepsze możliwości do przeprowadzenia zajęć, bo otwarto parki i lasy. Niewykluczone, że w najbliższych dniach piłkarze spotkają się na wspólnych zajęciach. Jak się bowiem dowiadujemy nieoficjalnie PZPN chciałby, aby rozgrywki wznowiła nie tylko PKO Ekstraklasa, ale również I, II, a nawet III liga. Sternik polskiej piłki nożnej Zbigniew Boniek mówi wprost, że trzeba zrobić wszystko, aby rywalizacja rozstrzygnęła się na boisku, a nie przy „zielonym stoliku”. W PZPN pracują zresztą intensywnie nad koncepcją wznowienia sezonu.