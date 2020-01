W Widzewie nie wierzą, że trzynastka jest pechowa

Można się spodziewać na pierwszych zajęciach nowych piłkarzy. Ich nazwiska trzymane są jednak w tajemnicy. Wiadomo, że lider II ligi rozgląda się za skrzydłowym. Latem klub z Piłsudskiego zamierzała sprowadzić na tą pozycję Jakuba Łukowskiego z Wisły Płock. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a 23-latek trafił do Olimpii Grudziądz. Tam pokazał się z dobrej strony i wylądował w zespole spadkowicza z ekstraklasy Miedzi Legnica. W ekipie „Miedziowych” grał na tyle dobrze, że znalazł się grupie trzech najlepszych pomocników I ligi. Dziś można żałować, że nie trafił do Łodzi. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że już w poniedziałek Widzew „odpali” transferowe „bomby”. Naszym zdaniem klub, na czele którego stoi Martyna Pajączek, powinien już budować zespół pod kątem występów w I lidze. Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby widzewiacy nie zakończyli rozgrywek na pierwszym lub drugim miejscu w drugoligowej tabeli i tym samym nie wywalczyli bezpośrednio awansu na zaplecze PKOEkstraklasy.

Za to Sebastian Zieleniecki, który niedawno rozstał się z łódzkim klubem może wylądować jednak nie w Chojniczance Chojnice (trener Zbigniew Smółka), a trafić do w Niemiec . Piłkarz ma podobno ofertę z klubu Kickers Offenbach, który rywalizuje obecnie w tamtejszej Regionalidze (grupa południowozachodnia). Jest to czwarty poziom rozgrywkowy u naszych zachodnich sąsiadów. Kicker s zajmuje w tabeli dopiero 10 miejsce. W 19 meczach drużyna zdobyła zaledwie 26 punktów. Na czele FC Saarbrucken - 49 punktów. W obecnym sezonie Kickers nie ma raczej szans na awans do III ligi, a warto wiedzieć że w roku 1970 drużyna zdobyła PucharNiemiec. Za to w latach 1950 i 1959 zdobywała wicemistrzostwo kraju. Gra w Niemczech, nawet w IV lidze, byłaby dla Sebastiana Zielenieckiego nie lada wyzwaniem.

Okazuje się natomiast, że niezbadane są piłkarskie drogi. Otóż Michał Wałęsiak, który był asystentem trenera Bogdana Jóźwiaka, byłego piłkarza Widzewa Łódź w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki, wylądował aż w Nowej Zelandii, gdzie został trenerem oraz dyrektorem sportowym Northland Football Club. Trener posiada licencję UEFAB. Dodajmy, że jest wychowankiem LKSLubochnia (lider grupy pierwszej piotrkowskiej klasy A). Nowa Zelenia to o doprawdy zaskakujący kierunek nawet dla polskich trenerów piłki nożnej. ą