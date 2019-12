W Widzewie będzie ewolucja, ale nie będzie rewolucji

Martyna Pajączek, sterniczka łódzkiego klubu stwierdziła w jednym z telewizyjnych wywiadów przeprowadzonym przez „zakręconego” Widzewem Marcina Tarocińskiego, że w każdym okienku transferowym należy dokonywać zmian w kadrze drużyny. - Jeżeli spełnimy podstawowy warunek, czyli awans do pierwszej ligi, to trzeba będzie tę drużynę wzmocnić po to, żeby móc zastanawiać się nad kolejnym awansem - mówi pani prezes. - Chodzi też jednak o to, żeby to była nie rewolucja, a ewolucja.

Dodała też, że okienko transferowe zaczyna się 1 lutego, więc grudzień to nie najlepszy czas na transferowe prezenty. Styczeń ma być za to w nie obfitszy. Na razie nie padają żadne nazwiska kandydatów do gry w drużynie trenera Marcina Kaczmarka. Częściej spekuluje się na tema piłkarzy mających opuścić klub z Piłsudskiego.Wiele wskazuje, że upadł temat pozyskania przez Widzew Mateusza Marca z GKS Bełchatów, który strzelił jesienią 11 goli w I lidze. Z naszych informacji wynika, że wiosną piłkarz będzie reprezentował barwy Podbeskidzia Bielsko-Biała. To drużyna zajmująca obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Celem „Górali” jest powrót do ekstraklasy z której spadli w 2016 roku.Za to byli piłkarze Widzewa Kacper Falon i Marcin Kozłowski grający ostatnio w drugoligowej Pogoni Siedlce (trener Marcin Płuska) zostali zdyskwalifikowani na pół roku za stosowanie dopingu.

W przyszłym roku klub ma świętować 110-lecie. W planach są obchody, ale całoroczne. W przez 12 miesięcy zorganizowanych ma być wiele imprez i przedsięwzięć, które będą przypominać wszystkim fanom sportu, nie tylko Widzewa o istnieniu jakże zasłużonego dla polskiego sportu, a nie tylko piłki nożnej, klubu. Jednym z ważnych elementów jubileuszu jest przywrócenie świetności sztandarowi RTS Widzew Łódź, który jest właśnie odnawiany. To dobrze, że w klubie walczącym o odzyskanie dawnego blasku nie zapomina się o przeszłości. ą