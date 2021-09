W weekend będzie można bezpłatnie obejrzeć powstające w Łodzi Orientarium - pływają tam dwa rekiny

Piątka ich towarzyszy jeszcze przebywa w zbiorniku kwarantannowym. Rekiny może i nie robią dużego wrażenia, ale pewnie dlatego, że to jeszcze „dzieci”. Mają zaledwie około roku i długość ok. 60 centymetrów. Ale urosną, nawet do dwóch metrów. I będą przypominać typowe białe żarłacze, staną się miniaturą rekina z filmu „Szczęki”.

– To ciekawe ryby, dynamiczne. Widać, że dobrze się tu czują, jedzą i omułki z dna, i podawane stynki, makrele i śledzie – mówi Adam Danielak, kierownik biotopów w zoo.

Nie tylko rekiny

W akwarium z rafą koralową pływają cztery płaszczki, a z rekinami jedna. Na tym nie koniec, bo dołączą jeszcze dwa gatunki rekinów pelagicznych, w tym szary rafowy, dwa gatunki ryb ławicowych i duże gatunki, takie jak wargacze i napoleony.