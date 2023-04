- To średni start w naszym wykonaniu i zdecydowanie liczyliśmy na więcej - nie ma wątpliwości Dawid Kroczek, szkoleniowiec skierniewickiego trzecioligowca. - Liga bywa jednak wiosną nieprzewidywalna. Tak na dobrą sprawę z dobrej strony pokazuje się jedynie Mławianka, a pozostałe drużyny rozkręcają się. W klubie nikt jednak z powodu słabego startu nie panikuje, robimy swoje i spokojnie przygotowujemy się do najbliższego meczu z rezerwami Jagiellonii Białystok. To spotkanie bezwzględnie musimy wygrać. Czy bolała porażka w ostatnim spotkaniu z Legionovią 0:4? Musiała boleć, ale proszę zauważyć, że przez większość spotkania graliśmy w osłabieniu, po czerwonych kartkach dla Adriana Dudzińskiego oraz Konrada Kowalczyka. Były one konsekwencją dwóch żółtych kartoników.