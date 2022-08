W Tuli Luli fundacji Gajusz w Łodzi świętowano setna adopcję. W placówce na rodziców czeka jeszcze 19 maluszków

Przez sześć lat utuliliśmy 156 maluszków, spośród nich aż jedenaścioro dzieci powróciło do rodzin biologicznych i to jest wielka radość dla nas wszystkich, bo starali się o to prawnicy, opiekunowie, specjaliści, wychowawcy. To jest wielkie szczęście, że dzieci mogą wrócić do biologicznych rodzin, bo tam jest ich miejsce, tam powinny być, ale nie zawsze to się udaje - mówi Dorota Grodzka, dyrektor ośrodka Tuli Luli.

W ciągu sześciu lat funkcjonowania Tuli Luli trafiło do niej 156 noworodków i niemowląt. Dzieci mogą w nim przebywać do ukończenia pierwszego roku życia. Dzięki staraniom kierownictwa żaden maluch nie został przeniesiony do instytucjonalnej pieczy zastępczej (ani do DPS-u, a ni do Domu Dziecka). 20 dzieci powierzono rodzicom zastępczym, troje dzieci umieszczono w rodzinnych domach dziecka. Udało się to dzięki współpracy z ośrodkami adopcyjnymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pod opieką placówki są dzieci, które z powodu swoich różnych obciążeń zdrowotnych nie mogą znaleźć rodzin adopcyjnych, wtedy fundacja Gajusz pomaga w znalezieniu rodziny zastępczej.