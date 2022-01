W Trzech Króli piłkarze drugoligowego Bełchatowa będą testowani

5 stycznia trener drugoligowego GKSBełchatów Kamil Socha zaplanował pierwsze w 2022 roku spotkanie.

- Będzie ono miało miejsce na boisku Miejskiego Centrum Sportu - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy GKSBełchatów. - Kolejne dwa dni to testy szybkościowe i wydolnościowe, które będą podstawą do pracy nad przygotowaniem fizycznym zawodników.

Tak więc pierwszy dzień testowania przypada na święto Trzech Króli. W testach wezmą udział także kandydaci do gry w ekipie bełchatowskiego drugoligowca. Trener Kamil Socha nie ukrwa bowiem, że myśli o pozyskaniu czterech lub pięciu nowych graczy. - To muszą być tacy zawodnicy, którzy pociągną grę zespołu, dadzą drużynie jakość, bo przecież wiosną czeka nas ciężka walka o utrzymanie w drugiej lidze - mówi szkoleniowiec. -Prowadzimy rozmowy z kilkoma piłkarzami z pierwszej i drugiej ligi. Będę chciał także przyjrzeć się wyróżniającym zawodnikom naszych rezerw, jak choćby strzelcowi 19 goli w meczach klasy okręgowej Mateuszowi Kempskiemu czy Barłomiejowi Trzebońskiemu.

Kamil Socha liczy także, że w końcu do formy dojdzie Ukrainiec Jewhen Radionow, który stracił jesień z powodu ciągłych kontuzji. To zaś piłkarz, który gole strzelać potrafi, co udowodnił występując między innymi w ŁKS Łódź, czy ostatnio Puszczy Niepołomice.

Klub z Bełchatowa zainteresowany jest Kamilem Sabiłło z trzecioligowej Unii Skierniewice oraz Bartłomiejem Maćczakiem, który grał ostatnio w KKSKalisz.

Formę sportową giekaesiacy będą szlifować między innymi w meczach sparingowych z rywalami od PKO Ekstraklasy aż po czwartą ligę. Pierwszy mecz kontrolny 22 stycznia w Pruszkowie ze Zniczem (II liga). Tydzień później bełchatowianie zmierzą się w Kleszczowie z pierwszoligowcami z gdyńskiej Arki. Tego samego dnia czeka ich starcie z trzecioligowym ŁKS Łagów (Bełchatów).

2 lutego czeka ich starcie, na swoim boisku, z liderem IV ligi Wartą Sieradz. Trenerem ekipy gości jest bełchatowianin Marcin Węglewski, który prowadził poprzednio GKS. 5 lub 6 lutego wyjazdowe starcie z pierwszoligowcami z częstochowskiej Skry. Tego samego dnia mecz w Radomiu z beniaminkiem II ligi Wisłą Puławy, którą prowadzi Mariusz Pawlak, pracujący w przeszłości w Bełchatowie. Na 9 lutego zaplanowano potyczkę ze spadkowiczem z III ligi RKSRadomsko (Bełchatów), a na 12 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Nie jest jeszcze znane miejsce rozegrania potyczki z drugoligowym nowicjuszem. 19 lutego GKS czeka ciekawy mecz w Radomiu z ekstraklasowym Radomiakiem. Ostatni mecz kontrolny GKS rozegra na swoim boisku 26 lutego z czwartoligowcami z Rakowa II Częstochowa. ą