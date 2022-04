W tej branży płacą tyle, co w IT! Sektor e-commerce się mocno rozwija, a ekspertów brakuje. Firmy oferują atrakcyjne zarobki! Oferty pracy Barbara Wesoła

Dyrektor sprzedaży e-commerce jest poszukiwany przez EUROELECTRONICS.EU. Praca elastyczna: stacjonarna lub hybrydowa. Wymagania? - Wykształcenie wyższe; - Dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy lub udokumentowane osiągnięcia w sprzedaży i analizie rynku e-commerce Polska/Europa/USA; - Udokumentowana znajomość platform sprzedażowych w Polska/Europa/USA - Amazon, eBay, inne. Szczegóły oferty: PRACA

Manpower opracowało bogaty raport dotyczący trendów na rynku pracy w 2022 roku. Agencja zwróciła uwagę na takie kwestie jak oczekiwania pracowników, a także braki kadrowe oraz zarobki w aż 10 branżach m.in. w digital i e-commerce, sprzedaży i marketingu, produkcji i inżynierii, farmacji czy w finansach. Okazuje się, że szczególnie digital i e-commerce, który to sektor oferuje równie atrakcyjne wynagrodzenia co branża IT, boryka się z brakami kadrowymi. Poznaj stawki wynagrodzeń i przejrzyj oferty pracy dla e-commerce i digital.