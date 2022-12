W święta nie poprzestawajamy na życzeniach zdrowia. Zachęćmy bliskich do badań profilaktycznych - radzi łódzki oddział NFZ

W święta pomyślmy o zdrowiu bliskich. Zachęćmy ich do badań profilaktycznych - przypomina NFZ

W święta przypomnijmy bliskim o badaniach profilaktycznych – zachęca łódzki oddział NFZ. Oprócz składania tradycyjnych życzeń „zdrowia” zadbajmy też o to, by nasi najbliżsi naprawdę o swoje zdrowie zadbali.

W Boże Narodzenie i w Nowy Rok życzymy bliskim przede wszystkim zdrowia, chcąc by jak najdłużej byli obok nas. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca, by nie poprzestawać na życzeniach, ale aktywnie zachęcić bliskich do zadbania o swój organizm.

Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ podkreśla, że warto wykorzystać wspólnie spędzony czas oraz okres planów na nadchodzący rok, by porozmawiać o zdrowiu i badaniach profilaktycznych.