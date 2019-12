W Stali Głowno pamiętają o Tomaszu Szcześniaku

Przyjaciele oraz działacze piątoligowego klubu, na czele z prezesem Stali Tomaszem Wieczorkowskim oraz byłym piłkarzem Tomaszem Lenartem, który radnym miejskim Głowna, podjęli decyzję o upamiętnieniu lubianego szkoleniowca. -Będzie nie tylko tablica na budynku klubowym stadionu w Głownie - mówi Tomasz Lenart. - Radni miejscy podjęli decyzję, dodam jednogłośnie, żeby obiekt nazwać imieniem Tomasza Szcześniaka. Oficjalne uroczystości planujemy przed pierwszym wiosennym meczem klasy okręgowej w Głownie.

Stal, prowadzona w tym sezonie przez Tomasza Gibałę, który zastąpił zmarłego Tomasza Szcześniaka, jest mistrzem jesieni łódzkiej okręgówki. Drugi w ligowej tabeli Widzew II Łódź ma trzy punkty starty do Stali. Głownianie będą przygotowywać się do wiosennych meczów na swoim stadionie. W planach drużyna ma siedem meczów kontrolnych. Pierwszy 1 lutego z czwartoligowcami ze Zjednoczonych Stryków. - Nasz cel na wiosnę jest jeden, czyli awans do czwartej ligi - mówi trener Przemysław Gibała. - To było marzenie Tomasza Szcześniaka i zrobimy wszystko aby stało się ono realne.