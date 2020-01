W środę widzewiacy zameldują się nad polskim Bałtykiem

W poniedziałek drużyna trenera Marcina Kaczmarka trenowała na obiekcie Łodzianki. W zajęciach brał także udział Krystian Nowak, najnowszy nabytek klubu z Piłsudskiego. Pracowali także Łukasz Kosakiewicz i Bartłomiej Poczobut, a więc piłkarze kontuzjowani w sobotnim meczu sparingowym z trzecioligową Unią Janikowo. Indywidualnie trenuje natomiast Daniel Mąka, który dochodzi do pełnej dyspozycji po jesiennej kontuzji. Nie było za to na zajęciach Kornela Kordasa, który również ucierpiał w sobotnim meczu. Ten piłkarz jest w trakcie badań.

Już w środę (22 stycznia) łodzianie wyjeżdżają na pierwsze zimowe zgrupowanie do Władysławowa-Cetniewa, a więc nad Bałtyk. Będą tam do 31 stycznia. Na najbliższą sobotę (godz. 11) mają natomiast zaplanowany mecz sparingowy z pierwszoligowcami z Olimpii Grudziądz. Mecz ma transmitować widzewska telewizja klubowa. Warto to spotkanie obejrzeć choćby dlatego, że na boisku pojawią się liderzy klasyfikacji skutecznych I i II ligi, a więc reprezentant Afganistanu, mający również obywatelstwo holenderskie Omran Haydary, który ma na koncie 12 bramek i widzewiak Marcin Robak, strzelec 15 goli. Warto dodać, że piłkarza Olimpii chciało pozyskać zimą lubińskie Zagłębie. Klub z Grudziądza nie przystał jednak na ofertę drużyny z PKOEkstraklasy i do transferu nie doszło.Naszym zdaniem to ciekawy, jak na polskie realia, piłkarz. W Cetniewie widzewiacy zmierzą się jeszcze 31 stycznia z drugoligowcami z Gryfa Wejherowo. Na mecz Widzewa w Łodzi kibice lidera II ligi będą musieli poczekać do 8 lutego. tego dnia drużyna trenera Marcina Kaczmarka zmierzy się na boisku Łodzianki z trzecioligowcami z KKSKalisz. Dwa dni po tym meczu widzewiacy wylecą do Turcji, gdzie będą w miejscowości Alanyi do 19 lutego. Mają tam zaplanowane trzy mecze sparingowe. Tymczasem z wypożyczenia do trzecioligowej Stali Kraśnik wrócił Jakub Kmita. 18-latek nic wielkiego tam nie zwojował. Wystąpił zaledwie w czterech meczach o ligowe punkty, strzelając w nich jednego gola. Jakub Kmita nie ma większych szans na zaistnienie w kadrze drugoligowego Widzewa. Jeśli nie zostanie wypożyczony do jakiegoś klubu, to będzie wiosną występował w drużynie rezerw prowadzonej przez trenerów Jakuba Grzeszczakowskiego i Macieja Sobocińskiego. W najbliższą sobotę (25 stycznia) Widzew II ma grać sparing z czwartoligową Andrespolią Wiśniowa Góra, której trenerem jestKrzysztof Kamiński. ą