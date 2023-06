W sobotę w Łodzi odbędzie się ogólnopolska konwencja PiS. Będzie 13 tysięcy członków partii i ich sympatycy VIDEO

W sobotę 24 czerwca w Łodzi odbędzie się ogólnopolska konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W łódzkiej Atlas Arenie ma się tego dnia pojawić aż 13 tysięcy członków partii z całej Polski.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi 24 czerwca 2023 roku

W sobotę 24 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie ma się pojawić aż 13 tysięcy członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a najważniejszymi gośćmi mają być prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i ministrowie rządu. Dotychczasowy rekord jeśli idzie o liczebność partyjnych konwencji, należy do Prawa i Sprawiedliwości, które zgromadziło w gdańskiej hali Olivia 4,5 tysiąca uczestników w 2007 roku. Łódzka konwencja będzie zatem blisko trzykrotnie większa. - Jestem pewien, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zagrzeją nas do boju i właśnie tutaj w Łodzi wyznaczą kierunek działań na najbliższe cztery miesiące, abyśmy wygrali wybory. A my czujemy się wyróżnieni i zobowiązani do tego, żeby ta największa w historii konwencja wypadła jak najlepiej - komentuje Krzysztof Ciebiada, pełnomocnik PiS w powiecie pabianickim, łaskim i zgierskim.

Konwencja PiS w Łodzi to duże wyróżnienie dla naszego regionu

Politycy PiS z województwa łódzkiego nie mają wątpliwości co do tego, że zorganizowanie tak dużej konwencji PiS właśnie w Łodzi to ogromne wyróżnienie dla naszego regionu.

- Bez wątpienia taka lokalizacja ogólnopolskiej konwencji podkreśla znaczenie naszego regionu. Ważne wydarzenia odbywają się w miastach, które są godne takich wydarzeń. Jednocześnie środowiska, które są gospodarzami takich wydarzeń są dowartościowane przez te decyzje - nie ma wątpliwości Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego. I dodaje, że to co dzieje się w województwie łódzkim jest nie mniej istotne od tego, co dzieje się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, czy innych miastach Polski. - Znaczenie województwa Łódzkiego jest podkreślone poprzez ulokowanie tego wielkiego wydarzenia właśnie u nas - dodaje wicemarszałek Zbigniew Ziemba. Wierzy w to, że będzie ono miało dziejowe znaczenie.

Nowe pomysły rządu. Zapowiedzi padną podczas konwencji w Łodzi

Na łódzkiej konwencji prezes Jarosław Kaczyński ma zapowiedzieć nowe pomysły, które mają dodać kampanii Prawa i Sprawiedliwości dynamiki oraz odebrać impet opozycji, a chodzi między innymi o zapowiedź skrócenia wieku emerytalnego dla kobiet z 60 do 55 lat i mężczyzn z 65 do 60 lat.

Senator Przemysław Błaszczyk nie ma wątpliwości, co do tego, że wydarzenie jest ważne zarówno dla członków i sympatyków PiS, ale także dla całego regionu i Polski. To tutaj padną bowiem ważne słowa, które będą wiązały się z programem wyborczym PiS. - W spotkaniu wezmą udział przede wszystkim członkowie PiS, ale zapraszamy także wszystkich sympatyków i mieszkańców, którzy myślą o Polsce, mają Polskę w sercu i chcą dla naszego kraju jak najlepiej. Zapisywać na konwencję można się w naszych biurach poselskich i senatorskich - mówi senator Przemysław Błaszczyk.

