W schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej mieszka coraz więcej psów i kotów osieroconych przez zmarłych opiekunów

Problem w tym, że często nie są to pojedyncze zwierzęta tylko dwa lub trzy psy, czasem pies i kot, zwykle w starszym wieku. Psy z jednego domu zawsze trafiają do jednego boksu, dzięki czemu wzajemnie się wspierają, niestety bardzo trudno jest znaleźć dom adopcyjny dla dwóch czworonogów - tłumaczy Marta Olesińska, dyrektor schroniska przy ul. Marmurowej.

Psy osób starszych to z reguły wypieszczeni i wychuchani pupile, którzy mieli w kochającym domu jak w raju. Zwykle są to też psi seniorzy, którzy swojemu opiekunowi towarzyszyli od lat. Kiedy człowiek umiera ich świat zmienia się w ruinę. Schronisko jest miejscem traumatycznym. Czworonogi popadają w depresję, stają się osowiałe, tracą apetyt. W lepszej formie są te, które mają towarzysza niedoli, czyli psa, z którym mieszkali pod jednym dachem. Jednak to tylko w niewielkim stopni łagodzi ich cierpienie. Problemem jest też to, że psy są anonimowe. Nie wiadomo na co chorują (często mają 6, 7, 8 lat i więcej), jaką mają dietę, jakie leki przyjmują i jak mają na imię.