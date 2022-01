W roku 2017 wicemistrzowski ŁKS Łódź awansował do II ligi

Jak więc to było możliwe? Otóż mistrzowski Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie prowadzony przez byłego widzewiaka Sławomira Majaka, choć okazał się najlepszym zespołem w trzecioligowym towarzystwie z promocji nieoczekiwanie zrezygnował. Klub początkowo nie dostał licencji na II ligę i zapowiadał, że złoży odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej. Tak się jednak nie stało, a zamiast odwołania Drwęca wydała oświadczenie, w którym oznajmiła, że rezygnuje z ubiegania się o II ligę.

- Oczywiście, że jestem zadowolony, choć pełnej satysfakcji nie ma - mówił sternik klubu z alei Unii 2 Tomasz Salski. - Wolałbym wywalczyć awans na boisku. Proszę jednak zauważyć, myślmy licencję na grę w drugiej lidze otrzymali za pierwszym podejściem. Teraz łatwiej będzie nam pozyskać piłkarzy, bo do drugiej ligi chętniej przyjdą. - Mimo, że ŁKS wszedł do drugiej ligi kuchennymi drzwiami trudno się nie cieszyć - skomentował niecodzienną promocję Adam Kaźmierczak, prezes ŁZPN, a obecnie także wiceprezes PZPN. - To ruch w dobrą stronę i początek odbudowy pozycji łódzkiej piłki na arenie ogólnopolskiej. Uważam, że to także dobre posunięcie ze strony Drwęcy. Klub nie ma stadionu, ale ma kłopoty finansowe i mógłby wycofać się z rozgrywek po dwóch lub trzech kolejkach. Drwęca rozpocznie nowy sezon w grupie pierwszej trzeciej ligi.