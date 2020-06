W rok Łódź straciła prawie 5 tys. mieszkańców. Województwo łódzkie wyludnia się niemal najszybciej w Polsce. Raport demograficzny

O ile w województwie łódzkim w 1998 roku mieszkało 2663,6 mln osób, to równo dwadzieścia lat później już tylko 2466,3 mln. Kolejny rok - jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Łodzi - przyniósł znów spadek liczby ludności: do poziomu 2454,8 mln osób. Prosta matematyka: w dwadzieścia lat Łódzkie straciło 197,3 tys. mieszkańców, zaś w ciągu ostatniego roku 11,5 tys. W rok liczba mieszkańców województwa łódzkiego skurczyła się o 4,65 proc.

I choć niektórym województwom przybywa mieszkańców, to także tam są poszczególne rejony i powiaty, które się wyludniają. Natomiast w tych województwach, które jako całość tracą mieszkańców, występują powiaty, w których to zjawisko jest bardziej nasilone niż w innych.

Województwo mazowieckie - z Warszawą - w ciągu ostatniego roku zyskało w sumie 19,8 tys. mieszkańców. To wzrost o 3,7 proc. w porównaniu do roku 2018 i jest najwyższy w Polsce. W tym samym czasie województwo małopolskie doczekało się 10,3 tys. nowych mieszkańców, co oznacza procentowy wzrost o 3,19 proc. Powody do zadowolenia mają także w Wielkopolsce, gdyż to województwo zamyka podium regionów kraju, którym przybywa najwięcej mieszkańców. W przypadku województwa wielkopolskiego statystycy doliczyli się 4,7 tys. osób, co przełożyło się na 1,34 proc.

Sytuacja jest o tyle gorsza, że Łódź już niebawem przestanie być trzecim największym w Polsce miastem pod względem liczby ludności. Jeszcze przed 2030 rokiem przegoni ją Wrocław, który jest chętnie wybierane przez młode rodziny z małymi dziećmi, dzięki czemu jego populacja się rozrasta. Sam Wrocław nie jest jednak w stanie uratować całego województwa dolnośląskiego, które trzeba zaliczyć do tych regionów, które w ubiegłym roku straciły mieszkańców. Spadek liczby ludności nie był jednak znaczny, gdyż wyniósł zaledwie tysiąc osób. Region straci przez to 9,33 proc. ludności i jest to najniższy wynik wśród wyludniających się województw.

To jeszcze nie wszystkie konsekwencje. Mniejszy potencjał ekonomiczny to mniejsze dochody samorządów, przez co mogą one realizować mniej zadań. Przeważnie ograniczają się do tych, które są obowiązkowe. Prowadzi to również do oferowania usług społecznych i publicznych niższej jakości. Efektem jest błędne koło.

_- Gorsze warunki życia i dostępu do usług społecznych prowadzą do wzrostu gotowości do emigracji wśród młodzieży z terenów poddanych depopulacji - zauważa demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. - W rezultacie te obszary tracą podwójnie z punktu widzenia demograficznego. Oprócz straty emigranta "znika" jego zdolność reprodukcyjna, co prowadzi do niższej liczby urodzeń na danym terenie w przyszłośc_i.