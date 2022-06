W regionie łódzkim powstaną nowe klasy wojskowe. Ministerstwo Obrony Narodowej daje szkołom potężne dotacje na ten cel

Chodzi o klasy wojskowe nowego typu, funkcjonujące pod nazwą oddziały przygotowania wojskowego (OPW). Ta formuła stosowana jest od 2020 r. (wcześniej na innych zasadach powstawały klasy mundurowe i tzw. certyfikowane klasy wojskowe). Organ prowadzący szkołę składa wniosek do MON, a ministerstwo podejmuje decyzję o kwalifikacji. Za decyzją idzie patronat jednostki wojskowej, która pomaga w szkoleniu, oraz pieniądze i to duże.

Organ prowadzący szkołę (np. samorząd), w której powstaje taka klasa, otrzymuje dwie dotacje: na ubiór ucznia (co roku, na każdego ucznia klasy pierwszej OPW) oraz jednorazowo na wyposażenie specjalistyczne do realizacji zajęć z przygotowania wojskowego.